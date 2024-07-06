Gazetecileri 'kurşun'la tehdit etmişti: MHP’li isim o paylaşımı sildi

Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:58

Güncelleme: 06.07.2024 - 13:10

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasında mahkeme dün ara kararı açıkladı. Soruşturma süresince de MHP'nin yayın organlarından ve MHP'li isimlerce sosyal medyadan Sinan Ateş cinayetini yazan birçok gazeteci hedef gösterildi.

Dün, Burak Kılıç; gazeteciler Barış Terkoğlu, Alican Uludağ, Erk Acarer, İsmail Saymaz ve Timur Soykan'ı sosyal medyadan yaptığı, üzerinde gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri bulunan görseli paylaşarak hedef gösterdi.

Kılıç paylaşımında “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın paylaşımını Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Gazeteci Timur Soykan ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu alıntılayarak cevap verdi.

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'Kurşun' göndermeli tweet atan Kılıç'ın bugün paylaşımını sildiği görüldü.