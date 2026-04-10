Oyuncu Ahsen Eroğlu, yurt dışı yasağıyla serbest

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme var.Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Ahsen Eroğlu'nun bugün İstanbul'a geldi.
İfadesinin ardından ünlü oyuncu, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlenmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Fel (Öztürk), Ender Eroğlu ve Enes Güler hakkında gözaltı verilmişti.
Öte yandan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'nun gözaltına alınamadığı aktarılmıştı.
Dün Ahsen Eroğlu'nun tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunduğu, dün akşam da oyununun sahnelendiği belirtilmişti.
Genç oyuncu bugün savcılıkta ifade vermek için Kartal Adliyesi'ne gelmişti.