02 Nisan 2022 Cumartesi, 08:02

Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi. 63 yaşında oyuncunun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Oyuncunun ölüm haberini Süha Uygur, Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Uygur, "Yolun ışıklar içinde olsun usta..." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA YAPIMDA YER ALDI

1959 yılında İstanbul'da doğan oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakteri ile tanınmıştı.

İlk olarak 1992'de Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde rol aldı.