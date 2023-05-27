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Oyuncu Pınar Alsan Ünsal kimdir? Pınar Alsan Ünsal neden hayatını kaybetti?

Tiyatro oyuncusu Pınar Alsan Ünsal hayatını kaybetti. Oyuncu Pınar Alsan Ünsal kimdir? Pınar Alsan Ünsal neden hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 16:32
Oyuncu Pınar Alsan Ünsal kimdir? Pınar Alsan Ünsal neden hayatını kaybetti?
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Tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal, yaşama veda etti.

PINAR ALSAN ÜNSAL KİMDİR?

Pınar Alsan Ünsal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Uzun yıllar Ferhan Şensoy'un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro ekibinde yer aldı. 2020 yılında hayatını kaybeden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal ile evliliğinde 2 çocuğu dünaya geldi.

PINAR ALSAN ÜNSAL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Pınar  Alsan Ünsal bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. Pınar Alsan Ünsal'ın cenazesi 29 Mayıs günü öğle namazı sonrasında Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılıp, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. 

Ünsal'ın hayatını kaybettiği haberini meslektaşı Süha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Uygur paylaşımında, "Cennet mekanın olsun... Levent'ine kavuştun..." ifadelerini kullandı.


Pınar Alsan Ünsal Ferhan Şensoy Levent Ünsal

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