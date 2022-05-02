Oyuncu Wilma Elles iki yıl önce tacize uğradığını açıkladı
Oyuncu Wilma Elles, 2 yıl önce İstanbul’da tacize uğradığını açıkladı.
Wilma Elles, Nişantaşı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalarda yer edinen Alman oyuncu Wilma Elles, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Wilma Elles, 2 yıl önce İstanbul'da yaşadığı tacizi anlattı.
Elles, “Tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. 'Siz ne yapıyorsunuz!' dedim, 'Çok güzelsiniz biz tanışalım' falan dedi. Ben de 'Siz çok güzelsiniz, çok hoş yakışıklı bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim, burada değil, numaramı vereyim' dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı" diye konuştu.
Video Haberler
- Engelli adamın motosikletini böyle çaldı
- Yolcu treninin çarptığı traktör sürücüsü öldü
- 'Gidin evinizde oynayın'
- Bu çiçeği koparmanın cezası 110 bin TL
- Gaziantep'te 111 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Bayram tatili kabus oldu: Otomobil yan yattı, 4 yaralı
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriyelilerden Türklere yardım
- MB'nin dolar hamlesi ne anlama geliyor?
- Burak Yılmaz 3-0 kaybedilen maçta çılgına döndü!
- e-Devlet hacklendi mi? Gözaltı var
- Evin duvarından 63 yıllık McDonald’s siparişi çıktı
- Erdoğan'dan krize 'inşallah' formülü
- 'Erdoğan’ın Biden’la görüşememesi...'
- Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin çarpıcı iddia
- Bayramda feribotlar da köprü de boş kaldı
- Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Yusuf'tan acı haber