Oyuncu Wilma Elles iki yıl önce tacize uğradığını açıkladı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:48

Wilma Elles, Nişantaşı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalarda yer edinen Alman oyuncu Wilma Elles, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Wilma Elles, 2 yıl önce İstanbul'da yaşadığı tacizi anlattı.

Elles, “Tek başınayım mezarın yanında duruyoruz. Kapıları kapatıyor. Şoför gidiyor, perdeleri kapatıyor ben çok heyecanlıyım ama belli etmedim. 'Siz ne yapıyorsunuz!' dedim, 'Çok güzelsiniz biz tanışalım' falan dedi. Ben de 'Siz çok güzelsiniz, çok hoş yakışıklı bir erkeksiniz sizinle daha iyi bir yerde bir araya gelelim, burada değil, numaramı vereyim' dedim. Ben gerçek numara vermek zorunda kaldım çünkü biliyordum ki o beni çaldıracak. Çaldırdı, bir süre sonra ikna oldu. Titreyerek arabadan indim, sonra beni 5-6 kez aradı" diye konuştu.