Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.

“Pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildiği iddia edildi.

11 GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Savcılık, bu çerçevede tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Son olarak, 4 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Aynı dosya kapsamında 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.