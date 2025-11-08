Ozan Elektronik Para’ya ikinci operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konmuş ve altı kişi tutuklanmıştı.

“Pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edildiği iddia edildi.

Savcılık, bu çerçevede tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. İki konut, iki arsa ve üç araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konduğu belirtildi.