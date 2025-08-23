Ozan Güven, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinde yer almayacak

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kadın fotoğrafçılar ve set emekçisi kadınların pek çok isme ilişkin paylaştığı taciz ve şiddet iddiaları kamuoyunun tepkilerine neden oldu. Son olarak daha önce Deniz Bulutsuz'u şiddete maruz bırakan Ozan Güven’in kendisine yönelik tepkilerin büyümesinin ardından 7 Kocalı Hürmüz müzikalinden 'kendi isteği' ile ayrıldığı açıklandı.

"PROJEDEN AFFINI TALEP ETTİ"

Yapılan açıklamada "7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dendi.

CEZA ALMIŞTI

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Ozan Güven’i eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u abajurla ve elleriyle darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, “hakaret” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ise beraatine karar vermişti. Deniz Bulutsuz ise “basit yaralama” suçundan beraat etmişti.