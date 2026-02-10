Özarslan ile birlikte 7 meclis üyesi daha partiden istifa etti: CHP Keçiören’de meclis çoğunluğunu kaybediyor

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak seçimleri kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa etti. Hakkında yarın yapılacak grup toplantısında AKP saflarına katılacağına yönelik söylentiler bulunan Özarslan ile birlikte 7 CHP’li belediye meclis üyesi daha partisinden istifa etti. Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, belediye meclis üyeleri Azra Ceylan Öztürk ve Cihan Ayhan, istifalarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. İbrahim Uyar’ın da partisinden istifa ettiği bilgisi edinilirken, üç kişinin daha istifasını verdiği iddia edildi. Uyar ve Bedirhanoğlu, istifa etmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) meclisinde de CHP sıralarında yer alıyordu.

CHP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİYOR

İstifa eden isimlerin AKP’ye veya MHP’ye geçmesi durumunda CHP, Keçiören Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybediyor. Keçiören Belediyesi’nde toplamda 45 belediye meclis üyesi bulunuyor. İstifalar öncesinde belediye meclisinde CHP 27, AKP 13, MHP ise 5 üyeye sahipti. İstifalar sonrası CHP’nin belediye meclisindeki üye sayısı 20’ye düştü. Üyelerin AKP ya da MHP’ye olası katılımı sonrasında Cumhur İttifakı 25, CHP 20 üyeye sahip olacak. Yani Özarslan ve takipçilerinin AKP’ye ya da MHP’ye geçişi, belediyenin Cumhur İttifakı kontrolüne gireceği anlamını da taşıyor.

GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİLER

Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut ile Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Selçuk Karadağ, “Aslolan CHP’dir” mesajı vererek belediyedeki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Keçiören Belediye Başkanvekili Atila Çelik de sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Özarslan’ın hamlesine tepki gösterdiği paylaşımı alıntılayarak CHP’nin yanında yer aldı. Buna karşın istifasını duyurmadı.

‘ÖZEL İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Keçiören Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı açıklama paylaştı. Özarslan’ın CHP’nin oylarıyla seçildiği belirtilen açıklamada “Bizler, seçildiğimiz günden bugüne kadar partimizin ilkeleri doğrultusunda, Keçiören için gece gündüz çalışan meclis üyeleri olarak, bu tutumu reddediyoruz. Mesut Özarslan’ın istifası kişisel bir tercih olup Keçiören halkının iradesi hiçe sayılmıştır ancak Keçiören Belediyesi’nin CHP grubu olarak hizmet anlayışımızdan, halkımıza olan sözlerimizden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Bu yolda, siz değerli hemşehrilerimizle, partimizle, Büyükşehir Belediyemizle ve geldiği günden bugüne tüm Türkiye'ye umut olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz” denildi.