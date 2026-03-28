Özbay'dan Yalçın'a 'narkoz' yanıtı: Cumhuriyet dersini vermeyi sürdüreceğiz

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendikasının Ankara 3 No'lu şubesinin düzenlediği yemekte konuştu. Özbay burada yaptığı konuşmada Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yaptığı bir konuşmada kullandığı "Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor" ifadesine tepki gösterdi.

"TALİMATI SARAYDAN DEĞİL BAŞ ÖĞRETMENDEN ALIYORUZ"

Özbay şunları söyledi: "Sendikanın kitaptaki tanımında 'çalışanların özlük ve sosyal haklarını savunur' der. Bizim mücadele alanımız eğitim. Eğitim ise cumhuriyetin temelidir. Biz emek mücadelesi ile cumhuriyet mücadelesini birleştirdik. '100 yıllık narkoz' dediniz ama bu örgütlü irade 'cumhuriyet dersini' vermeyi sürdürecek. Biz talimatı saraydan değil, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Andolsun ki cumhuriyetçiler yetiştirerek, cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız."