Ortadoğu'daki uçak gemilerinin görev süresini uzattı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:45

Güncelleme: 26.08.2024 - 09:45

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ortadoğu’da konuşlandırılan iki uçak gemisinin görev süresini uzattığını açıklarken, daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde gelen grubun USS Theodore Roosevelt öncülüğündeki görev grubunun yerini alması bekleniyordu.

Sputnik'in aktardığına göre, USS Theodore Roosevelt'in de içinde bulunduğu uçak gemisi grubu Temmuz ortasından bu yana Ortadoğu’da bulunurken, bölgedeki USS Dwight Eisenhower'ın yerini almıştı.

Nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln bu hafta başında Ortadoğu’ya ulaşırken bölgeye gönderildiğinde USS Theodore Roosevelt'in yerini alacağı bildirilmişti.

Ancak ABD ordusu daha sonra uçak gemisinin halihazırda orada bulunan uçak gemisi grubunun “yeteneklerini tamamlayacağına” vurgu yaptığı açıklamasında, iki geminin de bölgede konuşlanacağı ifadelerini kullandı.

Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış ‘USS Abraham Lincoln’ uçak gemisi görev grubuna, ‘USS Theodore Roosevelt’ uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti.

Austin, ayrıca ‘USS Georgia’ denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.