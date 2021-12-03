Özdağ'ın Zafer Partisi'nde deprem: İsmail Koncuk istifa etti

03 Aralık 2021 Cuma, 10:03

İsmail Koncuk Zafer Partisi'nden istifa etti. Koncuk yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Sekreterliği ve sözcülüğünden istifa etmem sebebiyle, bundan sonra yapacağım tüm açıklamalar şahsımı bağlar, Zafer Partisi Genel Merkezi'nin hiçbir sorumluluğu yoktur" dedi.

Koncuk'un istifasının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmesinin hemen ardından gelmesi ise dikkat çekti.

PARTİSİNE ELEŞTİRİ

Ciddigazete.com isimli siteye konuşan ve bunu hesabından paylaşan İsmail Koncuk, "İdeolojik bir tartışma söz konusu değil. Yönetim anlayışı bakımından farklılık olduğu ortaya çıktı" dedi.

Zafer Partisi'nin Türk milliyetçiliği iddiasıyla kurulduğunu belirten Koncuk'un açıklamaları şöyle: