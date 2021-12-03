Özdağ'ın Zafer Partisi'nde deprem: İsmail Koncuk istifa etti
Muharrem İnce ile Ümit Özdağ görüşmesinin ardından Zafer Partisi'nde istifa yaşandı. Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti.
İsmail Koncuk Zafer Partisi'nden istifa etti. Koncuk yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi Genel Sekreterliği ve sözcülüğünden istifa etmem sebebiyle, bundan sonra yapacağım tüm açıklamalar şahsımı bağlar, Zafer Partisi Genel Merkezi'nin hiçbir sorumluluğu yoktur" dedi.
Koncuk'un istifasının Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmesinin hemen ardından gelmesi ise dikkat çekti.
PARTİSİNE ELEŞTİRİ
Ciddigazete.com isimli siteye konuşan ve bunu hesabından paylaşan İsmail Koncuk, "İdeolojik bir tartışma söz konusu değil. Yönetim anlayışı bakımından farklılık olduğu ortaya çıktı" dedi.
Zafer Partisi'nin Türk milliyetçiliği iddiasıyla kurulduğunu belirten Koncuk'un açıklamaları şöyle:
"Divanda olmamızın temel şartı, yönetim tarzında uyum olması. Parti, yönetim tarzını uyum sağlayacağı insanlarla devam ettirebilir. 'İsmail Koncuk doğru söylüyor' denirse, dolayısıyla yolumuza devam ederiz. İlla 'Genel sekreter olacağım' diye bir iddiam yok. Zafer Partisi bu milletin umududur. Yola devam etmemiz için birbirimizi iyi anlamamız lazım. Takım oyunu oynamamız lazım. Ortak akılla hareket etmemiz lazım. Üç ay önce kurulmuş daha yeni bir partiyiz. İstiyorum ki bu siyasi partide, kurulduğu andan itibaren, diğer partilerdeki hatalar olmasın. İsmail Koncuk olarak hiçbir şeyi nefis davası yapmadım; bunu da yapmadım. Şu an Zafer Partisi milletvekiliyim. Yeni divan açıklanır da orada İsmail Koncuk olmazsa, Koncuk genel sekreterliği bırakmış demektir. Takım oyunu benim için önemli. İnşallah bunu yapar ve yolumuza devam ederiz. Türk milliyetçiliği anlayışımızda, genel başkanımızla ayrıştığımız bir şey yok. Aklıselim kazanır inşallah. Herkes egosunu yenmelidir. 'Ben' diyerek olmaz, 'biz' dememiz lazım. Burada 'biz' diyecek bir yönetim anlayışını inşallah hâkim kılarak geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz."
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