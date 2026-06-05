Özel Amasya’dan seslendi: 'Kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim'

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Amasya Künç Köprüsü’nde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti. Özel, “Değerli Amasyalılar, ne diyeceğimi, sizlere nasıl teşekkür edeceğimi, bugün bize yaşattığınız bu duygunun tarihte ne kadar önemli bir kilometre taşı olduğunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Hepinizi çok seviyorum, hepinize sımsıkı sarılıyorum” dedi.

Özel şöyle devam etti:

“SEÇİM AKŞAMLARI KİMSE AĞLAMASIN GENEL BAŞKAN OLDUM”

“Değerli Amasyalılar çok bambaşka bir gecede bambaşka duygularla buradayız. Elbette kızgınlığınızı, öfkenizi anlıyorum. Ancak bu öfke sözleri yerine bizim bu öfkeyi dirence, mücadeleye, kararlılığa çevirip öfke sözlerini umut ve kararlılık sözlerine dönüştürüp bu bize kurulan kumpası altüst edip, hesapları bozup hep birlikte iktidara yürümemiz lazım. Bunun için öfke sözleri yerine umut ve kararlılık sözlerini istiyorum. İktidar, iktidar, iktidar. Söyleyeceğim şudur, sabahleyin 06.00’da Ankara’dan çıktık, Trabzon’a vardık. Trabzon Havalimanı’nda böyle bir kalabalık. Oradan Gümüşhane’ye gittik, ‘Tekke beldesi yeniden açılacak, umutsuzluk var’ dediler. ‘Kırgınlık var, butlan geldi, Genel Başkan gitti, bu yüzden sandığa küsebilirler, oy vermeyebilirler.’ Gittim, onlara sordum. Dedim ki ‘Beni seviyor musunuz?’ Böyle dediler. Dedim ki ‘Partimizi seviyor musunuz? O zaman beni seven, partiyi seven sandığa koşsun, pazar günü oyunu versin, biz başarmak için birlikteyiz’ dedim. Bana gün boyunca teyzeler, annemler, teyzemler ‘Çok ağladım senin için’ dediler. ‘Çok ağladım senin için.’ Sen de ağladın. Onlara, size diyorum ki ‘Anneciğim, kimse ağlamasın. Ben bu partinin kadın kolları, ben bu partinin anaları, bacıları, seçim akşamları ağlamasın diye Genel Başkan oldum. Ağlamasın diye.”

“SARAYIN PLANINI AMASYA’NIN PLANI BOZACAK”

“Oradan Erzincan’dan Çorum’a Çevrecik’ gittik. Çevrecik’te 2 bin nüfuslu beldede muhteşem bir miting yaptık. Çıktığımız yolda, yol üstünde tüm ilçelerde beklersin ki 50 kişi yola çıkıyor, çiçek veriyor. Benzinlikler miting alanı olmuş, dolmuş. En son Taşova’da sesim titredi görünce o görüntüyü. Bindik ve yarın Çorum’a geçerken Amasya’da konaklayacağız. İlker Başkanın, Turgay Başkanın, Reşat'ın, kardeşlerimizin bu gece misafiri olacağız. Peki bu ne kardeşim? Bu ne? Amasya’da bir otelin önünde hem de 1,5 saat geçmiş üstünden, böyle 15 bin kişiyle karşılama ne demek? Bu ne demek? Bu ne demek? Bunun için şunu söylemeliyim: Birileri bir plan yaptı, bir oyun kurdu. 24 yıldır seçim kaybetmeyen, 13 kere seçimlerden birinci çıkan birileri, 47 yıldır ikinci parti, üçüncü parti olmuş, bazen baraj altında kalmış ama hiç birinci parti olmamış partimizi, partimizdeki değişimi görünce sizin bize inancınızı, kadrolarımıza inancınızı görünce tüm Türkiye’deki değişim kurultayından sadece beş ay sonra 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptığımızı,Türkiye’de yüzde 65 nüfusa ulaştığımızı ve başarılı belediye başkanlarımızla iktidara yürüdüğümüzü görünce, partimize bir oyun kurdular. Bir kumpas kurdular. Ama neydi o kumpas? Son dört seçimdeki mazbatayı alan Genel Başkanı, son üçü tüm geçerli oyların hepsini alarak seçilen Genel Başkanı, sonuncuda Amasya’nın mahallelerinden ilçesine, ilçesinden iline, Ankara’da kurultaya kadar sandık sandık sizin desteğinizle, oyunuzla seçilen Genel Başkanı altı sene önce pandemide yapılan kurultaya gidip o kurultayın yönetimini getirerek bu yürüyüşü kesmek, bizi durdurmak için partiye bir kumpas kurdular. Sarayın planını Amasya’nın planı bozacak, Amasya’nın planı.”

“TAŞKÖPRÜ’DE GENÇLER YENİDEN KURTULUŞU MÜJDELİYOR”

“Kendiliğinden inandığı için, güvendiği için, sahip çıktığı için, umudu onda olduğu için yaparsa onlar yapacak. Tayyip Erdoğan’ı yenecek adayı ‘Ben olayım’ demeyecek doğrusunu bulacak, partiyi ilk iktidar yapmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir Genel Başkana, bir kadroya kendiliğinden sahip çıkan bu millet 107 yıl önce burada yaptığınız gibi önce bu toprakların işgalden kurtulmasını, sonra da Cumhuriyet’in kurulmasının ateşini yaktığınız gibi Taşköprü’de ellerinde meşaleler ile karşılayan gençler bize 107 yıl sonra yeniden kurtuluşu, yeniden kuruluşu müjdeliyorlar, yeniden. Şunu bilin; gerekirse baş vereceğim ama boyun eğmeyeceğim. Şunu bilin; sizin bir seçim akşamında bir kez daha kahrolmanıza, üzülmenize, ağlamanıza izin vermeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne bedel ödenecekse, ne mücadele verilecekse bunların hepsini göze aldım. Ayrılık gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin ne kavganın peşindeyiz. Ama bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil; hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz. Ekrem Başkan da bizimdir, Mansur Başkan da bizimdir.”

“KENDİ ADIMIZA HİÇBİR BEKLENTİMİZ OLMADI, OLMAYACAK”

“Andolsun ki kendi adıma, bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak. Ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim, izin vermeyeceğim. Bunun için birlikte mücadeleye, bu gece olduğu gibi nerede olmanız gerekiyorsa orada olmaya var mısınız? Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte başaracak mıyız? Peki o zaman bütün Türkiye’ye görsün şu Amasya’nın güzelliğini. Bir telefon ışıklarını göreyim, telefon ışıklarını. Hepinizi çok seviyorum. Bütün ışıklar yansın. Karşımızda bizi görenlere, bizi duyanlara sesleniyoruz. Biz bundan sonra ‘Kırmızı yelekliler arkanda’ diyen gençlik kollarımızla birlikte iktidara yürüyoruz. 10’uncu Yıl Marşı’ndaki her yaştan gençlerimizle birlikte iktidara yürüyoruz. Hep birlikte emekliyi, emekçiyi, hep birlikte işçiyi, çiftçiyi ve bilhassa gençlerin geleceğini kurtarmaya var mısınız? Birlikte yürümeye var mısınız? Sizi seviyorum. Sizi Allah’a emanet ediyorum. Yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar.”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ LİDERİ ÖZEL, TAŞOVA’DA DA KONUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel ayrıca Amasya’nın Taşova ilçesinde de konuştu. Özel, şunları dile getirdi:

“Değerli Taşovalılar, şimdi bir şey söyleyeyim önce, ben ‘Merhaba’ demeden bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim şu, siyasetçilere sahip çıkılır. Ev sahipliği yapılır. Bir yerden bir yere giderken yola çıkılır. Bayraklar sallanır, araba durdurulur. Yahu kardeşim petrolde miting yapmak nedir? Her birinize, burada yolumuzu bekleyen tabii ki uzun bir program, Ankara-Trabzon, Trabzon-Gümüşhane, Gümüşhane-Tokat, Elazığ-Erzincan ve oradan Tokat. Şimdi Amasya derken, Taşova’dan geçiriyoruz, dediler ki ‘Taşovalılar çıkmışlar, benzin istasyonunun köşesinde çiçek verecekler.’ Ben de bekliyorum ki Taşova’dan il, ilçe başkanımız, belediye başkanımız, il başkanımız, bir grup böyle 50 kişi, 100 kişi. Kardeşim Taşova’da böyle bir kalabalıkla karşılama demek ki bir şeyler oluyor. Birileri, bir yerlerde hesaplar, anlaşmalar yapıyor. Sarayın şöyle bir hesabı var: ‘Kardeşim bu CHP, 47 yıldır asla birinci parti olamıyor. Ben parti kurmuşum, AK Parti’yi kurmuşum, 24 yıldır 13 seçim kazanmışım. Çıkmış birileri, değişim demiş, gençler demiş, kadınlar demiş, emekliler demiş, emekçiler demiş, halktan yana, halk için siyaset demiş. Yerel seçimlerde Türkiye’nin yüzde 65’ini almış. 47 yıl sonra partisini birinci parti yapmış. 24 sene sonra bizim partiyi ilk kez yenmiş. Ben bunlara aman vermeyeyim. Nasıl yapayım? Bunları adaysızlaştırayım, sorumsuzlaştırayım, lidersizleştireyim.’ Cumhurbaşkanı adayını hapse atmış. Genel Başkanına türlü kumpaslar hazırlamış. ‘Partinin son üç kurultayında geçerli oyların tamamını alan Genel Başkanını ve ekibini, son dört kurultayın mazbatasına sahip olan Genel Başkanını ve ekibini uzaklaştırıp, 6 yıl geriye dönüp, 2020’de pandemide seyircisiz, maskeli yapılan kurultayın sonucuyla bu partiyi yönettireyim. Eninde, sonunda ben bunları bir kez daha yeneyim.’ Böyle bir planı ancak Taşova’nın planı yener.”

“MİLLET 100 YIL SONRA BİR KEZ DAHA SİLKİNİYOR”

“Tayyip Erdoğan duysun ve görsün. Bütün televizyonlar, bütün gazeteler görsün. Evet ben bugün Tekke Beldesi’nde miting yaptım, planlı, partime sahip çıkmak için. ‘Butlan geldi, sandığa gitmeyelim’ diyenlere, ‘Beni seven, partisini seven sandığa gitsin’ demek için yaptım. Geldim, Tokat’ta Çevrecik’te muhteşem bir miting yaptım 2 bin nüfuslu beldede. Ama onun dışında kardeşim, yolun üstünde, her köşede, bütün ilçe, bütün belde dökülmüş kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle. Kurban olayım size. Bütün Türkiye görsün ki bir şeyler oluyor. Bu millet, 100 yıl sonra bir kez daha silkiniyor. Bir şeyler gidiyor, yerine yenisi geliyor. AK Parti’nin kara düzeni gidiyor. Yerine milletin, halkın düzeni geliyor. Bakan evlatlarının dönemi bitiyor, Taşovalı vatan evlatlarının dönem başlıyor.”

“BU BİR İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ”

“Bu görüntüler, bu inanılmaz işler, bu benzin istasyonu mitingleri Türkiye’nin öbür ucuna, umut olacak, güç verecek. Burada, Amasya, Adana’ya, Edirne, Iğdır‘a, Trabzon, Antalya’ya, Şanlıurfa, Bursa’ya, Kocaeli’ne, İstanbul’a umut olacak. Herkes şunu bilsin ki bu bir yürüyüş. Partimize sahip çıkma, partimizi koruma, kollama, sonuna kadar partide bir yürüyüş. Yürüyüş mücadelesi. Ve bu yürüyüş partiyi aşarak, sokaklara taşarak, meydanlara sığmayan bir iktidar yürüyüşüdür. Bu yürüyüşte benimle yürümeye var mısınız? Bu yürüyüşte bizimle birlikte yürümeye var mısınız? Hepimizin yolu açık olsun. Yolumuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar, iktidara yürüyelim.”