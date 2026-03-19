Özel bu yılın son iftarını Saraçhane’de yaptı: ‘Türkiye yeni bir iktidar için doğum sancısı çekiyor’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen Ramazan ayının son iftar programına katıldı. İmamoğlu ziyaretinin ardından burada konuşan Özel, Türkiye’nin bir değişim sürecinde olduğunu vurgulayarak, "Zor bir sürecin ortasındayız. Türkiye, yeni bir iktidarı karşılamak üzere doğum sancıları çekiyor" dedi.

CHP Lider Özel, Silivri Cezaevi’nde CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet Binası’nda düzenlenen iftar programına katılmak üzere ailesiyle birlikte Saraçhane’ye geldi. Belediye yemekhanesinde organize edilen programa; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu yakınlarının oluşturduğu Aile Dayanışma Ağı, İBB Bürokratları, meclis üyeleri katıldı.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜK"

İftar öncesi yapılan konuşmalarda ilk sözü İBB Başkanvekili Nuri Aslan aldı. Aslan, “Bugün tam bir yıl oldu. Bir yıldır arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, yol arkadaşlarımızdan kardeşlerimizden uzaktaydık. Bu mücadeleden dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, İl Başkanımızla Büyük bir mücadele yürüttük. Kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık. Onlarla beraber olduk. Biz asla umutsuz olmadık. Genel Başkanımızın umuduyla beraber bir meşaleyi yarına taşıyoruz. Yarın Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Allah hepinize bir dahaki bayramda eşleriniz ve çocuklarınızla, yavrularınızla, kardeşlerinizle olmayı nasip eylesin. Allah'ım ülkemize adaleti nasip eylesin” diye konuştu.

Aslan’dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel konuştu. Özel, “Çok kıymetli bürokratlarımız, emekçiler hepinizi hem kendi adıma, hem partinin kurumsal kimliği adına, hem de bugün Silivri’de görüştüğüm İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda arkadaşımız adına sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Özel, şunları söyledi:

"TÜRKİYE, DOĞUM SANCISI ÇEKİYOR"

“Zor bir sürecin içindeyiz, ortasındayız. Türkiye, yeni bir iktidarı karşılanmak üzere doğum sancıları çekiyor. Çok uzun yıllardır süren bir iktidarla vedalaşmak üzere bir takım zorluklar yaşıyor. Pek çoğunuzun payına çok sevdiklerinden ayrı düşmek, onları özlemek; kiminize onlarsız çocuk büyütmek, kiminize evladından ve eşinden ayrı kalmak düştü. Gerçekten işin en zor kısmını burada yakınları cezaevinde olanlar yaşıyor. Sonraki zor kısmını cezaevindeki arkadaşlarımız yaşıyor. Çünkü cezaevinden bulunmaktan daha zoru dışarıda ailesini bırakıp kendisi içeride bulunan insanların yaşadıkları, hissettikleri. Bunun yanında da hizmet edemez hale gelmemiz için, ki biliyorlar bu bir iktidar yürüyüşüdür ve bu iktidar yürüyüşünü kesintiye uğratmak için yapılan saldırılar sonrasında burada arkada olanlar, dışarıda olanlar bir yandan yaptıkları iş engellenmek suretiyle zorluk yaşıyorlar, bir yandan da yol arkadaşlarından ayrı ve hep bir yanları eksik olarak bir şeyler yaşıyorlar. Biz de burada İstanbul özelinde il başkanımızla, partimizin özelinde yönetici arkadaşlarımızla birlikte bir tarafında ayrılık olan, bir tarafında acı olan, bir tarafında direnmek olan bir mücadelenin bir noktasında karınca kararınca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Suat Özçağdaş burada, Aile Dayanışma Ağı’na yaptığı katkılarla. Sinem Kırçiçek burada, Partimiz Meclisimiz adına ADA’daki çabalarıyla. Bütün bürokrasi ile birlikte Volkan Bey’in gayretleri ve yeri doldurulmayacak bir siyaset insanı, bir yönetici Ekrem İmamoğlu’na vekâlet eden Nuri Aslan’la burada bir aradayız. Daha önce bir iftar yemeğinde ailelerle buluşmuştuk. Ama son iftarı her şeyin başladığı o günde, yani 19 Mart’ın yıldönümünde birlikte yapmak istedik. Hem belediye meclis grubumuzla hem ailelerimizle hem bürokratlarımızla, hem de 19 Mart’ın yıldönümünde Saraçhane’de olmak; Saraçhane’de sizlerle birlikte son iftarımızı açmak istedik.”

"EŞİM VE KIZIMLA ÜÇ AY SONRA BİR ARADAYDIK"

“Dün akşam teslim olmayanların, darbeye direnenlerin, mücadele edenlerin doldurduğu Saraçhane’de yüzbinlerle birlikteydik. Aynı bir yıl öncesinde olduğu gibi. Bugün de kızım İpek’le ve eşim Didem’le birlikte ki onlar biz üç kişilik bir aileyiz ve üç ayrı şehirde yaşıyoruz. Çok nadir bir araya geliyoruz. Dün akşam mitingde bir aradaydık. Bu akşam da bu iftar sofrasını hep birlikte paylaşmak istedik.”

Bir anektod paylaşmak istediğini belirten Özel, 2019 seçimlerinin yoğun seçim temposunda sesinin kısıldığı bir gün, misafirliğe gittikleri bir evde televizyon kumandasını mikrofon sanarak konuşmaya çalıştığını, eşi Didem Özel’in kendisine “Özgür, artık ona da mı konuşacaksın?” dediğini anlatarak salonda gülüşmelere yol açtı. “Mikrofon görünce dayanamıyorum ama Didem bu işleri hiç sevmez” diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Böyle eşlerin ayrı olduğu bir günde bizim de fiziken ayrı olduğumuz ailemiz bir araya gelip, sizinle bir dayanışma göstermek istediğimiz bugünde, hep birbirimize bir yandan umut vermek istiyoruz ama hep kötü şeyleri konuşuyoruz. Böyle hayatımızdan bir küçük kesitle, böyle birazcık gülümsetecek bir şey paylaşmak istedim. Biraz önce Özgür Başkan’a dedim ki ‘Böyle bir anekdot anlatayım, keyifli olur olur mu?’ diye.”

"GELECEK İFTARLAR ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE OLACAK"

“Hepinizi çok seviyoruz. Bu salon bir iftar sofrası. Bu salon olur. Sürçü lisan oldu, Nuri Bey dedi ki ‘Bir dahaki Ramazan Bayramı’nda bir arada olursunuz.’ İnşallah Kurban Bayramı gelmeden eşlerin, çocukların kavuşmasını temenni ediyoruz. Ama bu salondaki insanlarla hepimizin yürüyecek çok yolu var. Başka iftar sofraları olacak. İstanbul’da değil, Ankara’da iftarlarda buluşacağız. Kardeşleriniz, eşleriniz, evlatlarınız buradaki gibi çok daha mühim görevlerde Ankara’da olacaklar. Hep beraber Türkiye’yi yönetecekler. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum, Çankaya Köşkü’nde verilecek iftarlarda, çok daha mühim mevkii ve makamlarda bulunulan iftarlarda inşallah Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığında, her birimizin ya da şu an birlikte olmadığımız sevdiklerimizin çok kıymetli görevlerde olduğu iftarlarda Türkiye’nin yarınlarında birlikte olacağız. O gün ben yine size bugünü hatırlatacağım. Hepinize afiyet olsun. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Teşekkür ediyorum.”