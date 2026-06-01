Özel’den “iktidar yürüyüşü” mesajı: ‘Köhnemiş kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz!’

1.06.2026 20:13:00
Haber Merkezi
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı için bugün 600 imzaya ulaşılmasının ardından "iktidar yürüyüşü" temalı bir mesaj paylaştı. Özel, "Bütün kötülükleri; eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken mesajlar verdi.

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan tartışmalar sürerken paylaşım yapan Özel, yayımladığı videoya "Yürüyeceğiz!" notunu düştü.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyeceğiz!

Bütün kötülükleri; eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz."

