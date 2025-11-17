Özel’den sansür tepkisi: ‘Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır!’

İBB soruşturmasında 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 3 defa farklı kullanıcı adlarıyla erişime engellenmişti.

Erişim engeli gelen hesabın kullanıcı adı önce cbadayofisi1 sonra ise cbadayofisi11, cbadayofisi22 olarak değiştirilmişti.

ÖZEL: ‘KORKANLAR KAYBEDER!’

İmamoğlu'na uygulanan sansüre tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel, sansüre karşı, “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun metrodaki sesinden, duvardaki fotoğrafından, sosyal medyadaki hesabından korkuyorlar.

Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta!

Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır!” dedi.