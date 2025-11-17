Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özel’den sansür tepkisi: ‘Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır!’

17.11.2025 23:27:00
23 Mart’tan beri tutuklu olan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesabının ardından, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına da erişim engeli getirildi.

İBB soruşturmasında 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle 3 defa farklı kullanıcı adlarıyla erişime engellenmişti.

Erişim engeli gelen hesabın kullanıcı adı önce cbadayofisi1 sonra ise cbadayofisi11, cbadayofisi22 olarak değiştirilmişti.

ÖZEL: ‘KORKANLAR KAYBEDER!’

İmamoğlu'na uygulanan sansüre tepkiler gelmeye devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel, sansüre karşı, “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun metrodaki sesinden, duvardaki fotoğrafından, sosyal medyadaki hesabından korkuyorlar.

Biri 1.000 odalı sarayda korku içinde, biri 12 metrekarelik hücresinde dimdik ayakta!

Korkanlar kaybeder, cesurlar kazanır!” dedi.

