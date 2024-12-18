Özel eğitim öğretmeni evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:54

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:55

Karaman’ın Gevher Hatun Mahallesi’nde bulunan Fetih Konutları’nda yaşanan olay, eğitim camiasını ve çevresini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu’nda görev yapan özel eğitim öğretmeni Dilek Mavi Öztürk, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbinin durduğu tespit edilen Öztürk’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 44 yaşındaki öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, Öztürk’ün yaşadığı dairede incelemelerde bulundu. Ölüm nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.