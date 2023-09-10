Elazığ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi Mustafa Pinciriklioğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:16
Elazığ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde geçen gün bir binanın inşaatında çalışan Mustafa Pinciriklioğlu (52) dengesini kaybederek aşağı düştü.

Kazayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Pinciriklioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Pinciriklioğlu’nun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.


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