ÖGG sınavı için bekleyiş başladı. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, her bir sorunun değeri 1 puan olarak belirlenmiştir. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi 117. dönem sınavı ne zaman? ÖGG sınavı saat kaçta?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAK İKA?

Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.

ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav soru ve cevapları 21 Ekim yayımlanması, adayların ise 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında sorulara itirazda bulunabilmesi planlanıyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.