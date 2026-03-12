Özel Güvenlik Görevlisi sınavları bilindiği üzere 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Özel Güvenlik sınavları için sonuçlar, genellikle sınav tarihinden sonra belirlenen takvim doğrultusunda açıklanıyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyurulacak.

ÖGG YAZILI SINAV İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 14-18 Mart tarihleri arasında yatıracak.

Yazılı sınav sonuçlarına 16-18 Mart tarihleri arasında itiraz edilecek.

Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart tarihinde açıklanacak.