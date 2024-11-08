Özel hastane ruhsatı icra yoluyla satışa çıkarıldı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 12:45

Güncelleme: 08.11.2024 - 12:45

Bir devlet bankası, 2023 yılında açılan ve şu anda faaliyette olmadığı bildirilen Özel Aritmi Yıldırım Hastanesi'ne ait borçların tahsil edilmesi için icra yoluna gitti. AYH Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 150 milyon TL'lik kredi karşılığı hastane ruhsatını rehin olarak verdi.

İcra Dairesi de, borçların ödenebilmesi için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen hastane ruhsatını açık artırma ile satışa çıkardı. 65 milyon 40 bin TL'den başlayan açık artırmada ruhsatının muhammen bedelinin 130 milyon TL olduğu belirtildi.

13 milyon TL teminat istenen açık artırma 29 Kasım günü başlayacak ve 6 Aralık tarihine kadar teklif alınacak.