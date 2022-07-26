Özel hastanede ilginç olay: Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı

26 Temmuz 2022 Salı, 16:31

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Medical Park hastanesinin acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede çalışan bir sağlıkçı ile hasta tartışmaya başladı.

Hastanenin özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti. Bu esnada hasta, özel güvenlik görevlisi ile de tartışmaya başlayınca görevliler beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesi üzerine, acil serviste görevli doktor, beyaz kod veren görevlileri fırçaladı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde doktor, "Kime sordunuz da beyaz kod veriyorsunuz? Polis çağırıyorsunuz, sonra mahkemelerde sürünen biz oluyoruz. Bir daha böyle bir şey kabul etmiyorum. Hasta ile ilgilenin" dedi.



