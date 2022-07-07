İlber Ortaylı'dan 'sağlıkta şiddet' tepkisi: 'Sağlık Bakanlığı sukutuhayal konusu'

07 Temmuz 2022 Perşembe, 17:50

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 20 yıldır sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin adet haline geldiğini belirtti.

Gereken kanunların hâlâ çıkarılmadığını ifade eden Ortaylı, “Sağlık Bakanlığı baştan aşağı sukutuhayal konusudur. Bakanlık yetkilileri kendilerini methetmekten vazgeçip sağlık personelinin sıkıntılarıyla ciddi şekilde ilgilenmeli, yoksa yakın gelecekte hekimsiz ve hemşiresiz kalacağız” dedi.

"HASTANE PERSONELİNE SALDIRI ÂDET HÂLİNE GELDİ"

İlber Ortaylı'nın Instagram hesabından “Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız” başlığıyla yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Doğrusunu söylemek gerekirse tıp tarihine edebiyat tarihinin paralel bir eğilimi vardır; hekimlerle dalga geçmek ve tenkit etmek. İnsanlar ölümün mukadder olduğunu kabul ettikleri kadar onun geliş şekline ve hekime suç bulmayı da âdet edinmişlerdir. Tıp hizmetleri tarihinde, ABD bu konuda zirvede. Neredeyse her hastaneden çıkan hastanın önünü adeta kesiyorlar; kalabalık bir hukukçu kadrosu bu işlerle uğraşıyor ve ne yapıp edip ağır tazminatlar alıyorlar. ABD’de hekimler iş göremez, teşhiste kararlı olamaz hale geldiler. Bu hastanın lehine olduğu gibi aleyhine de oluyor. Ülkemizde bunun ayrı bir tezahür şekli çıktı. Son 20 yıldır hastane personeline saldırı âdet hâline geldi. Hatta bunu ritüel haline getiriyorlar."

"Toplumumuzda ruh sağlığının mevcut olduğunu söyleyeceklerden değilim; benim işim değil ama son zamanda bu sayıda artış olduğunu herkes görüyor. Üstelik 20 yıldır bu tip hasta sahipleri bayağı bir halk dalkavukluğunun teşvikiyle bu işlere girişiyorlar. Türkiye’de sağlık personelinin taciz ve tecavüzü spontane, yani doğal bir kızgınlık veya bunalımla meydana gelen bir olay olmaktan çıktı. Gereken kanunlar hâlâ çıkarılmıyor. Saldırganların ruh sağlığında problem olduğu için önce tıbbi heyetler bakımından psikiyatrik bir teşhisle gözetime alınması gerekir. Ondan sonra cezai ehliyeti var ise savcının huzuruna çıkarılmalıdır. Oysa hepsi serbest bırakılıyor ve elini kolunu sallayarak dolaşıyor."

"SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞTAN AŞAĞI SUKUTUHAYAL KONUSUDUR"

"Adamın biri, geçmişte bakan oldu, gelip hastanelerin kapısından T.C. rumuzunu kaldırmakla iş yaptığını zannetti, amacı belli. Beriki gelip 'Sağlık personeli sizin hizmetinizdedir' diyor. Roma’nın 'Patrici' beyleri bile Yunanlı köle hekimler için böyle edepsiz laf kullanmamıştır. Sağlık Bakanlığı baştan aşağı sukutuhayal konusudur. Bakanlık yetkilileri kendilerini methetmekten vazgeçip sağlık personelinin sıkıntılarıyla ciddi şekilde ilgilenmeli, yoksa yakın gelecekte hekimsiz ve hemşiresiz kalacağız."