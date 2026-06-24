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Özel hastanelerde yeni hak kaybı: Hekimlerin kongre hakkı engellendi

Özel hastanelerde yeni hak kaybı: Hekimlerin kongre hakkı engellendi

24.06.2026 08:19:00
Güncellenme:
Damla Polat
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Özel hastanelerde yeni hak kaybı: Hekimlerin kongre hakkı engellendi

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin 4/a sigortasına geçirilmesinin ardından bazı hastanelerin kongre, sempozyum ve kurs katılımlarını yıllık ücretli izinlerden düşmeye hazırlandığı öne sürüldü. TTB, bilimsel toplantıların dinlenme değil mesleki gelişim ve hasta güvenliği açısından zorunlu faaliyetler olduğunu vurguladı.
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Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin 1 Haziran itibarıyla 4/a sigortasına geçirilmesi, tıp camiasında yeni bir hak kaybı krizini gündeme getirdi. Bazı özel hastane yönetimlerinin, hekimlerin mesleki gelişimleri için hayati önem taşıyan ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ile kurs sürelerini anayasal bir hak olan yıllık ücretli izinlerden düşme yönünde yazılı talimatlar gönderdiği ileri sürüldü.

Karara tepki gösteren hekimler, tıp dünyasındaki yenilikleri takip etmenin bir dinlenme hakkı değil, hasta güvenliği için mesleki bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Güray Kılıç, kongrelerin sıradan bir izin faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekerek “Kongreler turistik geziler değil. Hekimlerin kendi alanlarındaki son gelişmeleri takip ettiği, yeni tedavi yaklaşımlarını öğrendiği, bilimsel tartışmalara katıldığı platformlar. Hastalara daha iyi hizmet sunabilmek için bu toplantılarda bulunmaları gerekiyor” dedi. 

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