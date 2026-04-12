Özel hastanelere giden herkesi ilgilendiriyor: KDK'den emsal niteliğinde 'faiziyle iade' kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir hastadan alınan yüksek ücretle ilgili başvuruda dikkat çeken bir karar verdi.

Kurum, Sağlık Uygulama Tebliği’ne aykırı şekilde tahsil edilen ücret farkının iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Başvuruya göre hasta, özel hastanede geçirdiği ameliyat için tetkikler hariç toplam 73 bin lira ödeme yaptı.

Ancak e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde, söz konusu işlem için 19 bin 180 liranın SGK tarafından karşılandığını ve bu tutarın üzerinde yüksek bir ücret talep edildiğini fark etti.

Bunun üzerine fazla alınan ücretin iadesi talebiyle KDK’ye başvurdu.

SGK'DEN GÖRÜŞ İSTENDİ

İnceleme başlatan KDK, hem hastaneden hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) görüş istedi. Hastane yönetimi, hastanın özel sağlık hizmetini kendi rızasıyla tercih ettiğini ve ücret farkını kabul ettiğini savundu.

SGK ise Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında hastanelerin, kurumun ödediği tutarın en fazla iki katı kadar ilave ücret talep edebileceğini hatırlattı.

Bu çerçevede yapılan hesaplamada, hastadan alınan 34 bin 638 liranın mevzuata aykırı şekilde tahsil edildiği tespit edildi. Ancak hastane ile yapılan sözleşmede cezai yaptırım maddesi bulunmaması nedeniyle idari ceza uygulanamadığı belirtildi.

"FAİZİYLE ÖDEME" KARARI

KDK, başvurucuyu haklı bularak fazla alınan ücretin ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iade edilmesi yönünde hastaneye tavsiye kararı verdi.

Kurum ayrıca, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için SGK’ye çağrıda bulunarak özel hastanelerle yapılan sözleşmelere daha güçlü denetim ve yaptırım hükümleri eklenmesini önerdi.

Kararda, hastadan alınan yüksek ücretin “sağlık hakkına ölçüsüz müdahale” anlamına geldiği vurgulandı.