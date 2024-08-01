‘Özel hayata saygı hakkı’ ihlali!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:40

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:41

A.M.Ç. (29) isimli bir yurttaş 2013’te KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı’nın kapatılan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na sağlık memuru olarak yerleştirildi. Ancak A.M.Ç.’nin “yargısal erginlik” (kazai rüşt) kararının tercih işlemenin son günü olan 3 Temmuz 2013’ten başlayarak alınmadığı gerekçesiyle 26 Temmuz 2013’te ataması yapılmadı. Bu gelişmenin ardından A.M.Ç. Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde dava açarak söz konusu işlemin hukuka uygun olmadığından yürütmenin durudurulması ve iptalini talep etti. Ancak mahkeme 2019’da söz konusu davanın reddine karar verdi. A.M.Ç. temyiz yoluna başvurup iddia ve talebini tekrarlasa da temyizde de mahkemenin kararı onandı.

BAKANLIK KARARINA KARŞIN ATAMASI YAPILMADI

Yargı da bu dava sürerken, Sağlık Bakanlığı “yargısal erginlik kararı ile atanan personelin” görevlerinin devamının sağlanması ve ilgililer hakkında devam eden davalarda da yasa yoluna gidilmemesi yönünden işlem başlattı. A.M.Ç. kendi durumunda olanların görevlendirildiğini belirterek, atamasının yapılması için dava açtı; ancak bu davalardan da sonuç çıkmadı. Bunun üzerine A.M.Ç 2013-2020 yılları arasında yaşadığı mağduriyet konusunda Şubat 2020’de AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Bunun ardından Ankara 16. İdare Mahkemesi’nce A.M.Ç.’nin ataması 2021’de yapıldı.

İKİ İHLAL İDDİASINDA BULUNULDU

A.M.Ç. dilekçesinde; “yargısal erginlik kararının zamanında alınmadığını belirtilerek atama işleminin yapılmaması nedeniyle özel hayata saygı hakkının” ve “verilen kararın özel hayatı üzerindeki etkileirnin yargı makamlarınca dikkate alınmadığını vurgulayarak adil yargılanma hakkının” ihlal edildiğini ileri sürdü. AYM, A.M.Ç.’nin başvurusunu Ekim 2023’te inceleyip değerlendirdi. AYM, başvurucunun atanamasının yapılmasına karşın, 2013-2020 yılları arasındaki mağduriyetin giderilmesi kapsamında başvurunun incelenemsi yönünde değerlendirmede bulundu.

OYBİRLİĞİ İLE ‘İHLAL’ KARARI

Yüksek mahkeme, başvurucunun atama işleminin gerçekleştirilmemesinin yargı kararıyla kesinleşmesi, başvurucunun mesleğini yapma olanağından yoksun bırakılması nedeniyle özel hayata saygı hakkına müdahalede bulunulduğunı belirtti. Yüksek Mahkeme, başvurucunun özel hayatına saygı hakkına yapılan müdahalenin ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuza dayandığını bildirerek, bir idari işlem ile hakkın engellendiğini, bu nedenle anayasada güvence altına alınan söz konusu hakkın ihlal edildiğini açıkladı.Bu kapsamda AYM, A.M.Ç.’nin özel hayatına saygı hakkının ihlal edildiğinin, ihlalin oratdan kaldırılması için Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde yenidne yargılama yapılmasında oybirliği ile karar verdi. AYM söz konusu kararını dün Resmi Gazete’den yayımladı.