Özel’i Silivri’den tebrik etti…İmamoğlu:

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Kurultayı’nda, tüm delegelerin oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel’i içtenlikle kutluyorum. Bu zorlu dönemde önemli bir sorumluluk üstlenen Genel Başkanımıza başarılar diliyorum. @eczozgurozel

Eminim ki hep birlikte, yeni programıyla, ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacak; Türkiye’yi hak ettiği özgür, müreffeh ve güçlü geleceğe ulaştıracağız.”