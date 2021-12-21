Özel iletişim vergisine yüzde 36.20, emlak vergisine yüzde 18.10 zam

21 Aralık 2021 Salı, 06:54

Resmi Gazete'de yayınlanan Genel Tebliğlere göre damga vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi, özel iletişim vergisi ve Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar yüzde 36.20, emlak vergisi ise yüzde 18.10 artırıldı.

MTV'YE YÜZDE 25 ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre motorlu taşıtlar vergisine de yüzde 25 oranında zam yapıldı.

MB GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'de Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgesinde değişiklik yapılmasına dair genelge de yayımlandı.

Yayımlanan tabloya göre Azerbaycan Yeni Manatı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 'Merkez Bankasınca alım-satımı yapılan' dövizler arasına girdi.