Özel, ‘irtikap’ iddiasıyla tutuklu Tanju Özcan'ı ziyaret etti... 3 harfli marketlere seslendi: 'Tüketimden gelen gücümüzü görecekler'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “icbar yoluyla irtikap“ suçlamasıyla tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyareti ardından açıklamalarda bulundu.

"İCBAR YOLUYLA İRTİKAP SUÇUNUN PATENTİ OLSA TAYYİP BEY'DEN BAŞKASI KULLANAMAZ"

Özcan'ın öğrencilere destek olmak için kurulan vakıf üzerinden gelir elde ettiği iddiası ve denetlenen marketlerin şikâyetleri üzerine tutuklandığını belirten Özel, “İcbar yoluyla irtikap suçunun patenti olsa Tayyip Bey'den başkası kullanamaz. Yıllarca vakıflarıyla bu işleri aynı şekilde yürüttüler. Böyle bir olaydan bu suç çıkarırlarsa, en büyük suçlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan bir suç çıkaracaksanız hiçbir AKP'li dışarıda kalamaz“ dedi.

"TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

Ziyaretin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, 3 harfli market zincirlerinin şikayeti dolayısıyla Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin de, “Allah'ın izniyle ben pişman edeceğim onları. Onlar bizim tüketimden gelen gücümüzü görecekler. Bizim arkadaşımızı, kardeşimizi bu kadar haksız yere içeri atmaya çalışan savcıya alet olmayı görecekler. O savcı mı lazım size biz mi lazımız size göreceğiz" dedi.

"TAŞTAN SU ÇIKARSA BURADAN DA SUÇ ÇIKARIRLAR"

Özel sözlerine şöyle devam etti: "Bolu'da cezaevindekiler onu çok sevdiği için buradayız. Oradaki cezaevi memurları onu çok sevdikleri için orada refah içerisinde olacağı için Sincan'da tutuluyor. Böyle birisini tutukluyorlar ve alıp burada Sincan'da yüksek güvenlikli cezaevine koyuyorlar. Neyle suçlanıyor? Bir vakıf kurmuş. Vakfın içince AKP'li MHP'li siyasetçiler de var. Bolu'nun yoksul çocuklarına burs verecek bir vakıf. 500'den fazla öğrenciye dolgun bir burs veriliyor. Bu vakfın işlerini kolaylaştırmak için reklam panoları kiralanıyor. Üç harfli marketler var. Bunlar gelmiş Bolu'lu esnafı batırmışlar. Tanju Özcan'a savcılık sadece bu marketleri ve reklamları sordu. Karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Böyle bir iddia bile yok. Öğrenci okutmak için kurulmuş bir vakıf. Buradan bir suç çıkar mı? Taştan su çıkarsa buradan da suç çıkarırlar. Bolu Kartalkaya'daki yangında bilirkişileri zorla istifa ettiren Başsavcı var ya, o yürütüyor bu soruşturmayı. Tanju Özcan'ın HSK'ya şikâyet ettiği başsavcı."

Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ı Sincan Cezaevi’nde ziyaretimizin ardından açıklama yapıyorum. https://t.co/kkr8qJ20fe — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 3, 2026

SİNCAN CEZAEVİ'NE GÖNDERİLMİŞTİ

Bolu Sulh Ceza Mahkemesi; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın “irtikap“ iddiasıyla tutuklanmasına karar vermişti. Özcan, Bolu'daki cezaevi yerine Ankara'da bulunan Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti...