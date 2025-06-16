Özel işletmelerin tel çitleri kaldırılıyor: Balıkesir'de plajlarda denetim!

Balıkesir’in plajları, bu sezon da yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, plajlarda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından halkın plajlardan en iyi şekilde yararlanması için verdiği talimatla Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ayvalık’ın Sarımsaklı Plajları’nda ekiplerle birlikte denetime çıkan Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, özel işletmelerin kumsal alana çevirmiş olduğu tel çitlerin kaldırılmasını sağladı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Akın’ın sahiller konusundaki hassasiyetine dikkati çeken Mavu, “Halkımızın sahilleri rahat kullanmaları konusunda her türlü önlemleri alıyoruz, bu konuda denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.