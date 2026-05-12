Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin grevi 100. gününde: Başkonsolosluk önünden seslendiler

Üç ayı aşkın süredir grevde olan Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul şubeleriyle birlikte İtalya Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya siyasi partiler, sendikalar ve çeşitli demokratik kitle örgütleri destek verdi. Katılımcılar sık sık “Direne direne kazanacağız” sloganı attı.

“GREV KIRICILIĞINA YARGI DUR DEDİ”

TÜRK-İŞ 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın grev sürecinde yaptığı geçici öğretmen görevlendirmelerinin yargı kararıyla iptal edildiğini söyledi.

Erdal, “Öğretmenleri greve zorlayan okul yönetimi ve İtalya Dışişleri Bakanlığıdır. Yönetim toplu iş sözleşmesini imzalamaktan kaçıyor” dedi.

DEM Parti’li Kezban Konukçu da konuşmasında eğitim emekçilerinin yalnız bırakıldığını savunarak, bakanlığa “Öğretmenin hakkını korumak sizin göreviniz, işinizi yapın” diye seslendi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZÜNE NASIL BAKARDIK?”

Grevdeki öğretmenler adına konuşan edebiyat öğretmeni Sabri Ergül, öğrencilerine duydukları özlemi anlattı.

Ergül, “Biz öğrencilerimize sadece ders anlatmıyoruz; emeğin kutsallığını ve haksızlık karşısında dik durmayı da öğretiyoruz. Eğer bugün bu ayrımcılığa boyun eğseydik yarın onların yüzüne nasıl bakardık?” dedi.

Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt ise okul yönetimine çağrıda bulunarak, verilen sözlerin resmi toplu iş sözleşmesine dönüşmesini istedi.

Karakurt, “Mahkeme kararlarıyla da görüldü ki bu grev hukuk dışı yöntemlerle sona erdirilemez. İmza atılana kadar buradayız” diye konuştu.

EYLEM OKUL ÖNÜNDE SÜRDÜ

Basın açıklamasının ardından öğretmenler, Özel İtalyan Lisesi önünde oturma eylemine geçti.

Grevdeki eğitim emekçileri, “Modern kölelik düzenine izin vermeyeceğiz” mesajı vererek mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.