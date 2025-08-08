Özel Kalem Müdürü’nün tutuklanmasına neden olan Özgüner’in avukatı: ‘Özgüner tahliyesi için 5 milyon TL ödedi’ iddiası!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İBB Borsası” iddiası kapsamında açığa çıkardığı Av. Mehmet Yıldırım, “nüfuz ticareti” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Av. Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe olan ifadeyi veren eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner’in avukatı olduğu saptandı. Adliye kulislerine sızan kimi bilgilere göre; Kasapoğlu’nun gözaltına alındığı gün tahliye olan Özgüner’in, avukat Yıldırım’ın yönlendirmesi ile Kasapoğlu’nu zan altında bırakan ifadeyi verme karşılığı serbest bırakılması vaadiyle 5 milyon TL ödediği iddia ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 6 Ağustos’ta İstanbul Tuzla mitinginde “İBB Borsası” kurulduğunu, Mehmet Yıldırım adlı bir avukatın savcılarla işbirliği yaparak tutukluların ailesinden para aldığı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti. Av. Yıldırım’ın tutukluları da ziyaret ettiğini belirten Özel, Yıldırım’ın tutuklulara “Beni savcı bey gönderdi, avukatlığını yapacağım” dediğini, aynı avukatın şirketleri de gezerek tehditte bulunduğunu öne sürdü.

ÖZEL’İN İDDİASINA SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yıldırım hakkında dekont, kamera kayıtları ve telefon görüşme kayıtları olduğunu belirten Özel’in bütün bulguları Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) sunması bekleniyor. Özel’in iddialarının ardından ise açığa çıkardığı Av. Yıldırım, önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı kapsamında yurtdışına kaçmak için gittiği Antalya’nın Serik ilçesinin Belen bölgesinde gözaltına alındı. Savcılık; Özel’in ifadesinde dile getirdiği iddianın suç oluşturduğu şüphesiyle re’sen soruşturma başlattığını, Yıldırım’ın “nüfuz ticareti” suçu dayanağından gözaltına alındığını duyurdu.

SAVCILIK İDDİANIN TESPİTİNİ YAPTI

Başsavcılığın; kamu görevlisi olmayan bir kimsenin, kamu görevlileri üzerinde nüfuz sahibi olduğunu ileri sürerek haksız bir iş görmesi anlamına gelen “nüfuz ticareti” suçundan soruşturma başlatması dikkat çekti. Başsavcılığın bu suç dayanağında bulunması, iddia edilen olayın doğruluğuna ilişkin güçlü kanıtların savcılıkça saptandığı anlamına geldiği biçiminde yorumlanıyor.

KASAPOĞLU’NUN TUTUKLANMASINA NEDEN OLAN ÖZGÜNER’İN AVUKATI

Yıldırım’ın avukatlığını yaptığı isimlerden birisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe olan ifadeyi veren eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner olduğu saptandı. Özgüner’in savcılık ifadesinde CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “gizli telefonu” hakkında verdiği ifade kapsamında Kasapoğlu ikinci kez gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

TELEFONDAN SUÇ ÇIKMADI

Özgüner’in 14 Mayıs’ta bir cumhuriyet savcısının huzurunda alınan ifadesinde; söz konusu telefonu Özel Kalem Müdürlüğü çalışanlarından olduğunu belirttiği “Burcu Hanım”dan aldığını, Burcu Hanım’ın da telefonu Kasapoğlu’ndan aldığını söylemişti. Bu ifadede Özgüner’in savunucusu olarak imzası bulunan kişinin ise Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Söz konusu telefonda ise suç oluşturacak herhangi bir bulgunun çıkmadığı öğrenildi.

TAHLİYESİ İÇİN 5 MİLYON TL ÖDEDİ İDDİASI

Özgüner’in Yıldırım’a savunuculuk yapması için 5 milyon TL verdiği de iddia ediliyor. Adliye kulislerine sızan kimi bilgilere göre; Yıldırım, Özel’in dile getirdiği yöntemle Özgüner’le görüştü. Özgüner kendisini korumak için Yıldırım’a 5 milyon TL verdi. 5 milyon TL’lik ödemenin ardından Özgüner, Kasapoğlu’nun tutuklanmasına neden olan bu ifadeyi Cumhuriyet Savcılığı’na verdi. Özgüner, Kasapoğlu’nun ikinci kez gözaltına alındığı gün tahliye edilmişti.