Özel kanadı imzaları topladı, Kılıçdaroğlu kanadı ‘tedbir var’ diyor: CHP’de kurultay düğümü

CHP’de partinin seçilmiş yönetimi olağanüstü kurultayın toplanması için delegelerden gerekli imzaya ulaştı. CHP’nin 138 kişilik milletvekili grubundan 110 kişi de kurultayın 12 Temmuz’da yapılması için ortak bir metinle çağrı yaptı. Bu metinde daha önce Kılıçdaroğlu’na destek veren ancak partiye yapılan polis baskınını eleştiren Ali Öztunç gibi isimler de yer aldı. Kılıçdaroğlu kanadı ise, söz konusu metne imza atan milletvekillerine baskı yapıldığını söylüyor.

Metne imza atmayan isimlerden Cevdet Akay’ın Karabük’teki bayramlaşma sırasında partililerden gördüğü tepkiyi örnek gösteren partililer “Özgür Bey de tedbir kararı varken kurultayın yapılamayacağını biliyor. Ama parti örgütlerini, medyayı, kamuoyunu kışkırtarak bir baskı yaratmaya çalışıyor. Bu baskıyla bazı arkadaşlarımız imza atıyor. Oraya imza koymaları, Özgür Bey’in yönetimine gelen eleştirileri kabul etmedikleri, yapılan yolsuzlukları akladıkları anlamına gelmiyor” diyor.

‘ARINARAK KURULTAY...’

Kılıçdaroğlu kanadı, Özel yönetiminin seçim çağrılarına karşı “Seçim yapılan yolsuzluğu aklamaz” yanıtını veriyor. Bu noktada 17-25 Aralık sürecini örnek gösteren partililer “Erdoğan da o süreçten sonra ‘seçimle aklanma’ yöntemini seçmişti. Şimdi Özgür Bey kanadı da benzer bir yol izliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Seçim yapılanı aklamaz” değerlendirmesini yapıyor. Kılıçdaroğlu kanadı, bu noktada “arınarak kurultay” söylemini yineleyerek “Parti yolsuzlukla anılan kim varsa onlardan temizlenerek bir kurultaya gitmeli. Ama Özgür Bey’in ekibi bu isimleri korumak için partiye zarar verir” savunmasını yapıyor.

‘PARTİDE KAVGA ÇIKARIRLAR’

Öte yandan Özel yönetimi de Kılıçdaroğlu kanadının bu tavrıyla ilgili “Üye yapısıyla oynayarak kendi istedikleri delegelerle partiyi ele geçirmeyi hedefliyorlar. Bu sadece mahalle delege seçiminden itibaren partide büyük bir kavga çıkarır. Çünkü kendi kontrollerinde bir seçimde yapılan itirazları kabul etmezler, baskı kurarlar ama CHP üyesi de hakkı için mücadele eder. Büyük bir gerilim olur” diyor.

900’E YAKIN İMZA

Öte yandan CHP’nin seçilmiş yönetiminin imza çağrısının ardından, olağanüstü kurultay için imza verenlerin sayısı iki günde yaklaşık 900’ü buldu. Partinin il başkanlarından bazıları grup toplantısına gelerek desteklerini gösterdi. Başkanlar imzalarını da sosyal medya hesabından paylaştı.