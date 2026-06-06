Özel kanadı kurultay istiyor, Kılıçdaroğlu kanadı ‘tedbir’ savunmasında ısrarcı: CHP’de ‘iyi niyet’ diplomasisi

CHP’de seçilmiş yönetim ile mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetim arasında milletvekilleri ve belediye başkanları kendi inisiyatifleriyle ara bulucu olmaya çalışıyor. Bu kapsamda milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol bir heyet halinde iki tarafa da giderken; Ankara Büyükşehir Beledile Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Özel ile Kılıçdaroğlu arasında arayı bulmaya çalışıyor. Hem Kılıçdaroğlu kanadı hem de Özel kanadı bu isimlerin “bir görevlendirmeyle değil, kendileri sorumluluk alarak bu görüşmeleri yaptığını” belirtiyor. İki taraftan kaynaklar da bu iki ayrı heyet için “Partinin bölünmesini istemiyorlar. Bu nedenle sorumluluk alıyorlar. Bizlerin üzerinde uzlaştığı bir heyet değiller ama partinin iyiliği için çalışıyorlar” diyor.

KURULTAYDAN GERİ ADIM YOK

Ancak Özel kanadı, “hemen kurultay” söylemini değiştirmiyor. Hatta “Özgür Özel 45 gün içinde kurultay yapılsın düşüncesinden geri adım attı” ifadeleriyle yapılan haberleri yalanlıyor. Özel kanadı “Temmuzda kurultay mutlaka yapılmalı” görüşünün altını çiziyor. Aksi takdirde CHP’nin seçimlere giremeyeceğiyle ilgili sözlerini yineliyor. Partinin seçilmiş yönetimi, geri adım attıklarına yönelik haberlerin kasıtlı olduğunu söyleyerek “Geri adım atıyoruz algısı oluşturulmak isteniyor ama böyle bir şey yok. 12 Temmuz tarihini de verdik. Biz bir an önce bu kurultayın yapılmasını istiyoruz. Partinin tabanı da sokak da bunu talep ediyor” diyor. Kılıçdaroğlu kanadı da tedbir kararını kurultay yapmamaya gerekçe göstermeye devam ediyor. Görüşmelerin burada tıkandığı görülüyor.

‘AVUKATLAR GÖRÜŞECEK’

Partide bu tartışmalar sürerken mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. Toplantı sonrası açıklama yapan butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, partideki gerilimin çözülmesi için iki tarafın da bir heyet oluşturması önerisini yineledi. Sarı “Bu süreçte inisiyatif alan arkadaşlarımız oldu. Üç milletvekilimiz hem genel başkanımızla hem Özgür Özel’le bir diplomasi uyguladı. Bu iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Üç büyükşehir belediye başkanımız da görüşme yaptılar. Yine iyi niyetli girişim olarak önceki dönem yönetimi bir avukat arkadaşımızı, bizim taraftan bir avukatla ilişkilendirerek görüşme talebinde bulundu. Talebe olumlu bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşme gerçekleşecek. Yani diyalog kapısı kapanmış değil” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU GRUBU YAPACAK

CHP’li Sarı gelecek hafta yapılacak grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşacağını belirterek “Bu konuda kararlılığımız tamdır. Grupla ilgili çeşitli alternatifler var. Birincisi, Meclis’te siyasi partilerin tüzel kişiliği yoktur. O yüzden CHP Genel Başkanı, grubun temsil edici kişisidir. Grup Başkanı, genel başkana bağlı çalışır. Biz aynı zamanda grup seçimlerinin usulsüz olduğunu da söylüyoruz. Seçimi kabul etmediğimizi Meclis’e yazmıştık” dedi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in istifası sorulan Sarı “Kilis’te bir soruşturma başlatıldığını, belediye başkanının da AKP ile temasta olduğunu öğrendik. Kendisi biraz bağımsız kalacağını söyledi” yanıtını verdi.

ALİ HAYDAR FIRAT’A YENİ GÖREV

CHP’de değişimin gerçekleştiği kurultayda Özgür Özel’in ekibinde yer alan ancak sonrasında yönetimle ters düşen ve Özel’e eleştiriler getirmeye başlayan Ali Haydar Fırat, İletişim Koordinatörlüğü’ne atandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ FOTOĞRAFI GELİYOR

Polis baskınından sonra butlan yönetiminin yerleştiği genel merkezin bulunduğu sokak artık trafiğe açık. Ancak sokağın girişinde polis barikatları yolun kenarında durmaya devam ediyor. Genel merkezin girişinde ise Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının olduğu “Şimdi arınma zamanı” yazılı büyük bir afiş duruyor. Genel merkezin yan bahçesine açılan ve polis baskınında kırılan kapı hâlâ onarılmamış. Genel başkan yardımcılarının katlarında artık yeni yönetimin isimleri yazıyor. CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in fotoğrafları ise odalardan kaldırılmış. Bazı genel başkan yardımcıları, geçici olarak Kılıçdaroğlu’nun üç yıl önce kullandığı fotoğraflarla ve CHP’nin Özel dönemi öncesi mavi zeminli logosuyla odasında görüntü veriyor. Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu’nun yeni dönem için çektirdiği yeni bir fotoğrafı gelecek haftadan itibaren genel merkezdeki katlara asılmış olacak.