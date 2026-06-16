Özel okul öğretmenleri Ankara’da eylem yaparken, MEB’in bu alana ilişkin görüşü ortaya çıktı: Özlük hakları İş Yasası’na tabi

İktidarın Özel Öğretim Kurumları Yasası’nda 2014 yılında yaptığı değişiklik özel okullardaki eğitimcilerin düşük ücretlerle çalıştırılmalarına kapı açtı. Özel okullarda görev yapan eğitimcilere, dengi resmi okullarda görev yapanlardan daha az ücret verilemiyordu. Ancak 2014 yılındaki değişiklik ile bu hüküm kaldırıldı. Böylece özel okullarda çalışan öğretmenler, asgari ücret düzeyindeki ücretlerle çalıştırılmaya başlandı. Özel okul öğretmenleri Ankara’da seslerini duyurmaya çalışırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki tavrı da belli oldu.

BAKAN TEKİN’DEN YANIT

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Özel İtalyan Lisesi’deki grevle ilgili milletvekillerinden gelen soru önergelerine yanıt verdi. Yanıtta grevle ilgili süreç anlatılırken, mevzuat hakkında da bilgi verildi. Yanıta göre, özel öğretim kurumlarının denetimi, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında bakanlık müfettişleri, bakanlık müfettiş yardımcıları veya il milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilen eğitim müfettişleri ve diğer denetim yetkilileri tarafından yürütülüyor.

‘İŞ KANUNU’NA TABİ’

Bakan Tekin’in yanıtında özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personelinin, kurumlarıyla yapmış oldukları iş sözleşmeleri kapsamında sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yaptıkları belirtildi. Yanıtta şöyle denildi:

“Taraflar arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü doğrudan bakanlığımızca gerçekleştirilmemekle birlikte, bu uyuşmazlıkların eğitim hizmetinin sürekliliğini kesintiye uğrattığı durumlarda tarafların hak ve menfaatleri gözetilerek ölçülü idari tedbirler alınmaktadır.”