Özel okul öğretmenleri hakları için buluşuyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:07

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:07

Özel okullarda çalışan öğretmenler İzmir’de bir araya geliyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın “Gelin, mücadeleyi birlikte büyütelim!” çağrısıyla 27 Ocak Cuma (yarın) saat 19.30’da İzmir’de Fuar Kültür Park Gençlik Salonu’nda çalışan özel sektör öğretmenleri bir araya gelecek.

Sendika avukatının da katılacağı buluşmanın çağrı metninde “Bin bir çaba ve emekle edindiğimiz mesleğimiz maalesef yıllardır itibarsızlaştırma ve güvensizleştirme ile karşı karşıya. Gelinen noktada özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri olarak asgari ücret ya da asgari ücretin altında maaşlara ve yoğun mesailere mahkum edilmekteyiz. Yaşadığımız süreçte her birimiz asgari ücretin altında bir maaşı kabul etmeyeceğimizi en gür sesimizle dillendirmekten ve zaruri hale gelmiş bir cesareti yaymaktan asla geri durmayacağız. Taban maaşın hakkının, bizlere dayatılan ücret sömürüsüne dair kalıcı ve makul bir talep olduğu bugün yeniden açığa çıkmışken ilk günden bu yana olduğu gibi Taban Maaş talebimizi savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir öğretmen asgari ücretin altında maaşla çalıştırılamaz! Öğretmenliğin hakkı asgari ücret olamaz! Taban Maaş hakkımızı geri alacağız! Mücadeleyi birlikte büyütelim, mesleğimizin itibarını ve özlük haklarımızı birlikte savunalım. Öğretmen sendikasıyla güçlüdür!” ifadeleri kullanıldı.