Özel okul öğretmenlerine ulaşım indirimi
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın uzun süredir gerçekleştirdiği eylemler sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi özel öğretim kurumu öğretmenlerinin indirimli ulaşım hakkını onayladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri sevindirecek ulaşım kararı alındı.
Devlet memurları kanununa tabi olmayan, özel okulda çalışan öğretmenlerin indirimli ulaşımdan faydalanmasına karar verildi. Bu karara göre özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler de öğretmen kartı kullanabilecek.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın uzun süredir eşit koşullarda ulaşım indiriminden yararlanmak için eylemler yapıyordu.
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