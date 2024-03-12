Özel okul öğretmenlerine ulaşım indirimi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:35

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:35

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri sevindirecek ulaşım kararı alındı.

Devlet memurları kanununa tabi olmayan, özel okulda çalışan öğretmenlerin indirimli ulaşımdan faydalanmasına karar verildi. Bu karara göre özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler de öğretmen kartı kullanabilecek.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın uzun süredir eşit koşullarda ulaşım indiriminden yararlanmak için eylemler yapıyordu.