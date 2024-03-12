Özel okul öğretmenlerine ulaşım indirimi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın uzun süredir gerçekleştirdiği eylemler sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi özel öğretim kurumu öğretmenlerinin indirimli ulaşım hakkını onayladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:35
Özel okul öğretmenlerine ulaşım indirimi
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri sevindirecek ulaşım kararı alındı. 

Devlet memurları kanununa tabi olmayan, özel okulda çalışan öğretmenlerin indirimli ulaşımdan faydalanmasına karar verildi. Bu karara göre özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler de öğretmen kartı kullanabilecek.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın uzun süredir eşit koşullarda ulaşım indiriminden yararlanmak için eylemler yapıyordu.


İzmir haberleri Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası haberleri Özel okul haberleri öğretmen haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…

MHP'den Emniyet'e 'FETÖ' suçlaması! Seçim dönemi operasyon yapılınca…
Yatırımcılar dikkat… Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 12 Mart 2024 altın fiyatları…
AKP’den İBB’ye bir kumpas daha: Şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiler

AKP’den İBB’ye bir kumpas daha: Şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiler
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Üst düzey BM yetkilisinden Kıbrıs açıklaması: 'Ya şimdi, ya asla'

Üst düzey BM yetkilisinden Kıbrıs açıklaması: 'Ya şimdi, ya asla'
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart 2024 hava durumu raporu…
AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'

AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'
Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’

Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap: ‘Paradoks’