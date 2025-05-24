Özel okulda dehşet... Tuvalette arkadaşını bıçakladı!

Üsküdar ilçesinde bulunan özel bir okulda korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; E.Ç. (16) adlı kız öğrenci tuvalette bulunduğu sırada sınıf arkadaşı E.B.'yi (15) sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. E.Ç. ise, gözaltına alındı.

BIÇAĞI ÇAY OCAĞINDAN ALMIŞ

E.Ç. emniyetteki ifadesinde, arkadaşını yaraladığı bıçağı çay ocağından temin ettiğini, arkadaşının kendisine yalan söylediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha önce farklı tarihlerde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi.

KOŞARAK KAÇTI

E.Ç.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra okuldan kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. E.Ç. adlı öğrencinin, okul kapısından çıktığı sırada başka bir öğrenci tarafından durdurulmaya çalışıldığı, sonrasında da koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.