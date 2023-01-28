Özel sektör öğretmenleri buluştu: Mücadelemiz yeni kazanımlarla büyüyor!

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 18:34

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 18:34

Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler, güncel sorularını ve çözüm önerilerini tartışmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar Kültür Park Gençlik Salonu’nda bir araya geldi. Enflasyon karşısında iyileştirmeden çok mevcut gelirlerini koruyan ücret artışlarını, taban maaş taleplerini, işyeri örgütlülüğüyle mümkün olabilen takım sözleşmelerini ve hızla artan sendikal örgütlülüğü gündemlerine alan özel kurum öğretmenleri; şimdiye kadar ulaştıkları kazanımları ve karşılaştıkları engelleri Öğretmen Sendikası avukatları ile birlikte değerlendirerek gelecek dönemlerde atılacak adımları konuştu.

ÖRGÜTLENME ARTIYOR

Asgari ücrete uygulanan enflasyon artışının özel sektör öğretmenlerine “iyileştirme” olarak sunulmasının kabul edilebilir olmadığını belirten öğretmenler, söz konusu artışın sadece mevcut durumu korumak olduğunu belirterek, iyileştirmenin ayrıca değerlendirilmesi ve talep edilmesi gerektiğini vurguladılar. Artan sendika örgütlülüğü ve işyeri temsilciliklerinin sağlanması sayesinde işverenler ile sözleşme, ara zam talebi ve yeni dönem sözleşmeleri için masaya oturulabileceğinin vurgulandığı toplantıda, Öğretmen Sendikası’nın artan örgütlülüğünün öğretmenlerin hem ekonomik şartlarının iyileştirilmesi konusunda hem de iş güvencesi konusunda güçlendirdiği örnekler paylaşıldı.

Öğretmen Sendikası temsilcilerinin uyarılarına rağmen, sömestr tatilinde yasa dışı şekilde ders yapan okulların soruşturma taleplerinin takipçisi olunduğunun vurgulandığı toplantıda, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile görüşmelerin sürdürüldüğü ifade edildi. Baraj dayatmasına takılmadan, meşru ve fiili mücadeleye devam eden Öğretmenler Sendikası önümüzdeki günlerde yeni kazanımlar için mücadelesine devam edeceği bildirildi.