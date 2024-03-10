Özel sektör öğretmenleri önerilen maaşlara isyan etti: Sesimizi duyun

Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2024 - 04:00

Kamuda çalışan öğretmenlerle eşit ücret alamayan, zor koşullar altında çalışan özel sektör öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bunun son örneği de geçen günlerde Eskişehir’de yaşandı. Bir öğretmene, iş görüşmesi için gittiği özel bir anaokulunda aylık 6 bin 500 lira maaş teklif edildi.

Kurum tarafından öğretmenden 3 aylık deneme sürecinde, saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında hafta sonu dahil çalışması istendi. Bunun ardından ise özel sektör öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet, farklı kurumlarda çalışan özel sektör öğretmenleriyle yaşadıkları sorunları konuştu.

"MEVSİMLİK İŞÇİ GİBİYİZ"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara İl Temsilcisi Mahmut Yıldırım, temel sorunlarının maaşlarının düşüklüğü olduğunu belirterek “Derslerin haricinde ek dersler ve nöbetler sayesinde asgari ücrete yakın maaşlar alıyoruz, çoğu zaman da bu ücretlerimiz ödenmiyor. Hakkımızı aradığımızda ise mobbinge maruz kalıyoruz. Sözleşmemizin yenilenmeyeceği tehdidiyle karşılaşıyoruz. Anlaşamazsak işsiz kalıyoruz. Mevsimlik işçi statüsündeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmalarına karşın denetimlerin yetersiz olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aileler, kıyafet için, yemek ve servis için yüksek ücretler ödüyor ama karşılığında nitelikli, sağlıklı bir eğitim alamıyor. Çünkü öğretmen mutsuz. Kendimizi geliştirecek, kitap okuyacak, tiyatroya gidecek bir zamanımız kalmıyor, paranız olmuyor.”

"AİLEMDEN HARÇLIK ALIYORUM"

Özel bir lisede öğretmenlik yapan ve 2 hafta öncesine kadar asgari ücretin altında çalışan bir başka öğretmen M.K. ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Anlaştığımız maaşlar 3 aydan 3 aya yatırılıyordu ve anlaşılan miktar 8 bin 500 lira iken 6 bin 250 lira ödeme yapılıyordu.”

Başkaları maaşını sorduğunda asgari ücret aldığını söyleyerek yalan söylemek zorunda kaldığını belirten M.K., “Maaşlar aylık yatırılmadığı için ailemden harçlık almak zorunda kalıyordum” dedi.

