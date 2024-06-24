Özel sektör öğretmenlerinden Bakan Tekin'e 'davet' protestosu

Yayınlanma: 24.06.2024 - 19:20

Güncelleme: 24.06.2024 - 19:20

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim bileşenleri kuruluşlarla bir yemek planması yaparak özel sektör öğretmenlerini temsil eden kurumları davet etmemesini Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde protesto etti.



Sendika yaptığı basın açıklamasında ''Bakan Yusuf Tekin, “eğitimin bileşenleriyle” bir yemek planlaması yaptı. Sendikaların ve özel öğretim kurumları sahiplerinin de davetli olduğu duyumunu alan sendikamız bizim olmadığımız bir toplantının eksik kalacağını söyleyerek Gölbaşı Mogan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Oteli önüne gelerek Yusuf Tekin’e seslendi'' ifadelerini kullandı.

