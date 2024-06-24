Özel sektör öğretmenlerinden Bakan Tekin'e 'davet' protestosu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim bileşenleri kuruluşlarla bir yemek planlaması yaparak özel sektör öğretmenlerini temsilen bir davet etmemesi Ankara'da öğretmenler tarafından protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 19:20
Özel sektör öğretmenlerinden Bakan Tekin'e 'davet' protestosu
Abone Ol google-news

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim bileşenleri kuruluşlarla bir yemek planması yaparak özel sektör öğretmenlerini temsil eden kurumları davet etmemesini Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi önünde protesto etti. 

Sendika yaptığı basın açıklamasında ''Bakan Yusuf Tekin, “eğitimin bileşenleriyle” bir yemek planlaması yaptı. Sendikaların ve özel öğretim kurumları sahiplerinin de davetli olduğu duyumunu alan sendikamız bizim olmadığımız bir toplantının eksik kalacağını söyleyerek Gölbaşı Mogan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Oteli önüne gelerek Yusuf Tekin’e seslendi'' ifadelerini kullandı. 


Özel sektör haberleri öğretmen haberleri

İlgili Haberler

Özel sektör öğretmenleri, bayramda da nöbette: Sabrımızın sonundayız!

Özel sektör öğretmenleri, bayramda da nöbette: Sabrımızın sonundayız!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler