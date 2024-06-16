Özel sektör öğretmenleri, bayramda da nöbette: Sabrımızın sonundayız!
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, TBMM önünde taban maaş ve güvenceli çalışma talepleri için tuttukları 'eğitim nöbeti' eylemine Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.
Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitimciler, taban maaşın Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) ile güvence altına alınması ve özlük haklarının sağlanması amacıyla 22 gündür eğitim nöbeti tutuyor.
Eylemlerine Kurban Bayramı'nda da ara vermeyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitimciler, Ankara'da Meclis'in Çankaya kapısında sürdürdükleri nöbetle, mücadelelerinde kararlılık mesajı verdi.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ankara’da sürdürdüğümüz nöbetimizin 22. günündeyiz! Bayram’ın 1. gününü TBMM Çankaya kapısında sürdürdüğümüz Eğitim Nöbeti’mizde, haklarımızın peşinde geçiriyoruz. Bizim dersimiz Ankara'da!" denildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve Bakanlığa seslenilen paylaşımda "Bayramda ailelerimizin yanında olamıyoruZ Yusuf Tekin, neden mi? Çünkü bize bayram yok! Sabrımızın sonlarındayız" ifadeleri kullanıldı.
Ankara’da sürdürdüğümüz nöbetimizin 22. günündeyiz!— Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) June 16, 2024
Bayram’ın 1. gününü TBMM Çankaya kapısında sürdürdüğümüz Eğitim Nöbeti’mizde, haklarımızın peşinde geçiriyoruz. Bizim #DersimizAnkarada!
Bayramda ailelerimizin yanında olamıyoruz @Yusuf__Tekin, neden mi? Çünkü bize bayram yok!… pic.twitter.com/nCMfuliQd2
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