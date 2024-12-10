Özel üniversite ücretleri artık kılavuzda olacak!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:51

Güncelleme: 10.12.2024 - 15:33

Üniversite adaylarını tercih listesi hazırlarken en çok tedirgin eden durumlardan biri son yıllarda özel üniversitelerin ücretlerini bir türlü açıklamaması. Tercih dönemi başlıyor, günler geçiyor, ücretler hala belli olmuyor! Üniversiteler ücret belirlemeyi son ana bırakıyor, diğer üniversitelerin ücretlerini açıklamasını bekliyor, kendilerini enflasyona karşı korumayı amaçlıyor ama olan üniversite adaylarına oluyordu.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yeni aldığı ve üniversitelere bildirdiği kararla ücret bilgileri 2025 YKS Kılavuzu'nda yayımlanacak.

Önceki yıllarda ücret bilgileri kılavuzda yazıyordu, ancak yüksek enflasyon nedeniyle üniversiteler, ücretlerini son ana kadar açıklamak istemedikleri için bundan vazgeçti. “Eğitim-öğretim ücreti web sayfasında yayımlanmıştır” ibaresi konulmaya başlandı, ama ücret bilgisi sitelerinde de yer almıyordu.

Sınav sonucu açıklandıktan sonra tercih listesi yapmayan başlayan adaylar, öğrenim görmek istedikleri üniversitelerin ücretlerini bir türlü öğrenemiyordu. Kimi üniversiteler açıklıyor, sonra da geri çekiyordu. Sonuç olarak adaylar hep mağdur oldu, en başta öğrenmeleri gereken bu önemli bilgiye bir türlü ulaşamadı.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE YAZI

YÖK önceki gün vakıf üniversitelerine uzun bir yazı yolladı. Yazının ücretlerle ilgili bölümü şöyle:

“Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücreti bilgisi 2025 YKS Kılavuzu'nda tablo halinde yayımlanacak olup öğrenim ücreti bilgisi, Başkanlığımız tarafından ABAYS sistemi üzerinden ayrıca toplanacaktır. Bu nedenle yükseköğretim kurumlarımızın öğrenim ücreti ile ilgili koşullarında değişiklik önerilerini kontenjan önerileri ile birlikte bildirmeleri gerekmemektedir.”

Böylece adaylar tercih dönemi başlamadan tüm vakıf üniversitelerinin yeni öğretim yılı ücretlerini öğrenmiş olacak.

Bu karardan, YÖK'ün vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerine yapacağı zam oranlarını yakından takip edeceği ve bundan böyle üniversitelerin ücretlerini son anda değiştiremeyecekleri anlaşılıyor.