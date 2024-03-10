'Özel Üniversite' yasası meclisten geçti: 'İş bulamayacağımızdan korkuyoruz'

Yayınlanma: 10.03.2024 - 11:40

Güncelleme: 10.03.2024 - 11:43

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasını izin verecek yasa tasarısı, 9 haftadır tasarıya karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere rağmen 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyu ile kabul edildi. Yasa tasarısına iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 158 milletvekili ve bir bağımsız milletvekili destek verdi.

Oylamaya 299 milletvekili katılırken, milletvekillerinin 129'u yasa tasarısına "hayır" dedi. 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Bugün yasa tasarısına karşı başkent Atina'da düzenlenen eylemde, binlerce kişi tasarının geri çekilmesini istemişti.

Yunanistan'da bugüne kadar özel üniversite açılmasına izin verilmiyordu. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyordu.

"İŞ BULAMAYACAĞIMIZDAN KORKUYORUZ"

Özel üniversitelerin kurulması yerine devlet üniversitelerinin desteklenmesini isteyen ve ücretsiz eğitim hakkını savunan öğrenciler, yaklaşık 2 aydır birçok kentte yasa tasarısını protesto ediyordu.

Tasarının, devlet üniversitelerinden alınan diplomaların değerini düşüreceğini söyleyen öğrencilerin eylemleri, parlamentoda yapılan oylama öncesinde şiddetlendi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in milletvekillerine tasarıyı destekleme çağrısı yapması üzerine toplanan binlerce eylemci, başkent Atina'da bir araya geldi. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gazla saldırdı, eylemciler molotof kokteyli ile cevap verdi. Parlamento binası önünde polisle eylemciler arasında çıkan olaylarda en az 8 kişi yaralandı.

"Mezun olmayı başarırsak hiçbir yerde iş bulamayacağımızdan korkuyoruz" diyen 25 yaşındaki Stratos Katselis, "Bugün hiçbir genç gelecek için bir plan yapamıyor. Önümüzde sadece çıkmaz sokaklar var" ifadelerini kullandı.

FAKÜLTELER İŞGAL EDİLMİŞTİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, özel üniversitelerin açılmasını öngören yasa tasarısına karşı gösteri düzenlemişti.

Hükümetin yeni yasa tasarısını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 bin öğrenci, başkent Atina'daki Panepistimio Meydanı'nda toplanmıştı.

"Özel üniversitelere hayır" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürümüştü.

Protestolarda üniversitelerin çok sayıda fakültesi, öğrenciler tarafından işgal edilmişti.