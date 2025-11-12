Özeller’den ilk açıklama Cumhuriyet’e: ‘Mücadelemize devam edeceğiz’

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarından iddianame düzenlenen Emekli Albay Orkun Özeller, Silivri’den tahliye oldu.

Özeller, özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk açıklamasını Cumhuriyet’e yaptı. “Bugün hukukun gereği yerine geldi, adalet tecelli etti” diyen Özeller, “Etmiş olduğumuz yeminin gereğini dün nasıl yaptıysak, bugün ve yarın da ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için yapmaya devam edeceğiz” dedi. Özeller, sözlerine şöyle devam etti: “Neticede biz devletin yetiştirdiği insanlarız. Devletin muhafazası, bekası, kalkınması için elimizden gelen her şeyi son nefesimize kadar yapacağız.”