Özelleştirme İdaresi Başkanlığı davası süren arazileri elden çıkardı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

ÖİB’nin duyurusuna göre, İzmir’in Buca ilçesinde bir, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki, Kırşehir’in merkez ilçesinde üç, Edirne’nin merkez ilçesinde iki, Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir taşınmazın satışı yapılacak. İhalelerde bin lira ile 15 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli isteniyor. Geçici teminat tutarları ise en düşüğü 100 bin lira, en yükseği ise 12.5 milyon lira.

KAPALI ZARFLI PAZARLIK

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile olacak. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açıkartırmayla sonuçlandırılacak. Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek.

YARGI SÜRECİ BİTMEDİ

Ankara Çankaya Alacaatlı’daki arazilerin birisi 49 bin 129, diğeri de 27 bin 605 metrekare büyüklüğünde. Araziler Türkkonut Bulvarı’nın üzerinde yer alıyor. Tapu kayıt bilgilerinde malikler arasında Maliye Hazinesi de var. Taşınmazlardan 49 bin 129 metrekare büyüklüğündeki için belirlenen geçici teminat bedeli 12.5 milyon TL. ÖİB tarafından hazırlanan bilgi notunda taşınmazın yasal durumuna da yer verildi. Buna göre, TMMOB Mimarlar Odası ile Çankaya Belediyesi tarafından ÖİB’nin hazırladığı imar planlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da açılan davaların devam ettiği belirtildi. Yargı süreci sona ermeden ÖİB’nin taşınmazları satmak için ilana çıkması dikkat çekti.

DENİZ MANZARALI

İzmir, Kahramanmaraş ve Kırşehir’deki taşınmazlar için son teklifler 16 Mayıs’ta, Edirne, Ankara ve Muğla’dakiler için de 17 Mayıs’ta alınacak. Bodrum’da satışı yapılacak olan arazi dünyaca ünlü Türkbükü’nde bulunuyor. Taşınmazın büyüklüğü 8 bin 185 metrekare. Geçici teminat bedeli 1.2 milyon TL. Arazi siteler arasında geniş bir alanı kapsıyor. ÖİB’nin hazırladığı bilgi notuna göre, taşınmazın tapu kaydında şerh yok. Mülkiyet bilgilerine göre malik Maliye Hazinesi olarak görünüyor. Arsanın tanıtımında deniz manzaralı olduğu da vurgulandı.