Özelleştirme İdaresi İzmir'deki eski huzurevi arazisini satışa çıkardı

08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:13

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karşıyaka Şemikler Mahallesi’nde daha önceki imar planlarında huzurevi olan statüsü, 20 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararla “Özel sosyal tesis alanına” çevrilen 6 bin 84 metrekarelik arazinin satışa çıkarıldığını duyurdu.

Statüsü değiştirilen 25386 ada, 1 parsel için Özelleştirme İdaresi tarafından daha önce yapılan plan değişikliği ile 1 emsal ve 5 kat hakkı tanınmış, arazinin de özelleştirme kapsamına alındığı belirtilmişti.

'YATIRIMCILARA DUYURU' BAŞLIĞIYLA YAYIMLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarında “huzurevi arazisi” olarak görünen yerin satışı, Özelleştirme İdaresi tarafından “Yatırımcılara Duyuru” başlığı ile yayınlandı.

Alanın 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirileceği belirtilirken, geçici teminat bedeli 600 bin TL, son teklif verme tarihi ise 7 Aralık olarak açıklandı.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, daha önce arazinin imar planı değişikliğine karşı dava açmıştı.