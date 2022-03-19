Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ildeki 37 ayrı taşınmazı özelleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ildeki 37 ayrı taşınmazı özelleştirecek.
İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir, Büyükçekmece ilçesinde ise 2 olmak üzere 3 ayrı taşınmaz satışa çıkarıldı. Kırıkkale'de 2, Tokat'ta 3, Yalova'da 6, Ankara'da 15, Aydın'ın Didim, Antalya'nın Alanya ilçesi ile Erzurum, Gaziantep, Muş, Şanlıurfa, Bursa ve İzmir'de birer taşınmaz özelleştirilecek.
Taşınmazlar için 500 lira ve 15 bin lira arasında değişen ihale şartnamesi bedelleri belirlenirken, geçici teminat tutarları ise 25 bin lira ile 15 milyon lira arasında tespit edildi.
Taşınmazlar için son teklifler, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde alınacak.
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