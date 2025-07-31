Özelleştirmeye yeni kılıf: ‘Yatırım’ maskesiyle özelleştirme

Yeni özelleştirmeler için Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İstanbul’daki 9 taşınmaz üzerindeki yapılarla birlikte özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme işlemi “satış” olarak da yapılabilecek. Özelleştirmeler 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. Bu taşınmazların özelleştirilmesinden elde edilecek gelir ise giderler düşüldükten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmet binası yatırımlarında kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılacak.

NEREDELER ?

Özelleştirilecek taşınmazlar İstanbul Fatih Sofular, Süleymaniye, Şeyh Mehmet Gaylani, Kadıköy Osmanağa, Kartal Esentepe, Silivri Pirimehmet Paşa, Şişli Kaptanpaşa ve Zeytinburnu Maltepe’de bulunuyor. Silivri’deki taşınmaz limana yakın bir noktada yer alıyor. Bu arada Sümer Holding AŞ adına kayıtlı İstanbul Kartal Cevizli Mahallesi’ndeki 18 bin 115 metrekare büyüklüğündeki taşınmazdaki hissenin 1.1 milyar liraya satışına da onay verildi.