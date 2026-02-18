Özelleştirmeyi büyük oranda ‘emlak satışına’ dönüştüren iktidar hız kesmiyor: Parsel parsel satıyorlar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın duyurusuna göre, Kırklareli Babaeski Alpullu’da bulunan toplam 4 parsel iki parça halinde satılacak. Satılacak yerlerden bir bölümü 14 bin 114, diğeri de 12 bin 869 metrekare büyüklüğünde bulunuyor. Geçici teminat bedelleri toplam 6.5 milyon lira. Son teklif verme tarihi ise 24 Mart.

‘PAZARLIK USULÜ’

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile de sonuçlandırılacak.

DAHA ÖNCE DE SATIŞA ÇIKMIŞTI!

Alpullu’daki bu yerler geçen yıl haziran ayında da yine ihaleye çıkarılmıştı. Satış gerçekleşmeyince bir kez daha satışa çıkardılar.

Özelleştirme İdaresi’nin bilgi notunda taşınmazların imar durumuna da yer verildi. Buna göre taşınmazlar, “Alpullu Şeker Fabrikası Koruma Amaçlı ve Revizyon Nazım İmar Planı” sınırları içerisinde, “gelişme konut alanında” kalıyor. Taşınmazlar arsa niteliğinde.

Bu taşınmazların yanındaki bazı taşınmazlar da daha önce satışa çıkarılmış ve fabrikayı alan firma tarafından da satın alınmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Alpullu Şeker Fabrikası ise 2018 yılında yapılan özelleştirmede 150 milyon liraya satılmıştı. Alpullu, Türkiye’de ilk şeker üretimi yapılan yer olma özelliğini taşıyor.

Duyuruya göre, Alpullu’dakilerin dışında Balıkesir Altıeylül K.Bostancı, Bayburt Merkez Konursu, Kocaeli Kandıra, Körfez, Antalya Muratpaşa Kırcami ile Manavgat Kızılağaç’taki çeşitli taşınmazlar da satışa çıkarıldı.

Bu ihaleler de 24, 25 ve 26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

VADE KOLAYLIĞI DA VAR!

İhalelerde teklifler TL cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin en az yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise yılda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 30 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak. İhalelere yabancılar da girebilecek.